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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане число жертв воскресных протестов достигло пяти

Вчера, 23:24
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пять человек погибли в ходе воскресных акций протеста в Судане, говорится в полученном РИА Новости заявлении Центрального комитета врачей Судана.
Ранее со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия" сообщалось, что снайперы открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа во время демонстраций в суданской столице Хартуме.
"В Омдурмане погибли четыре человека, число жертв достигло пяти", - говорится в заявлении.
Переходный военный совет (ПВС) возложил ответственность за все потенциальные последствия воскресных акций протеста на оппозиционные "Силы за свободу и перемены", призвавшие граждан выйти на улицы Хартума. Сообщалось, что суданская полиция применила в воскресенье слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Хартум Бахри к северу от суданской столицы.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
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