В ДНР призвали Киев восстановить паритет на участках разведения сил

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова приветствовала завершение разведения сил и средств в Станице Луганской и призвала Киев обеспечить восстановление паритета на двух других участках разведения.

В воскресенье специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.

"Мы приветствуем состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, а также все те усилия, которые приложили посредники переговорного процесса, чтобы помочь нам убедить официальный Киев в необходимости все же выполнить то, что должен был, но саботировал на протяжении трех лет", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном МИД ДНР.

Полпред ДНР отметила, что для полного выполнения рамочного соглашения о разведении сил и средств "украинские власти должны обеспечить со своей стороны восстановление паритета на двух других участках в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где вооруженные формирования Украины вернули свои силы и средства, тем самым сорвав выполненное ранее разведение".

"Учитывая сегодняшний первый за долгие три года позитивный шаг в сторону выполнения договоренностей в части безопасности, необходимы дальнейшие действия по синхронизации этого прогресса с подвижками на политическом треке. Призываем украинскую сторону начать параллельно работать по всем направлениям реализации Минских соглашений и, в частности, безотлагательно приступить к согласованию введения в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера", - добавила Никонорова.