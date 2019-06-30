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РИА Новости

В ДНР призвали Киев восстановить паритет на участках разведения сил

Вчера, 23:12
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова приветствовала завершение разведения сил и средств в Станице Луганской и призвала Киев обеспечить восстановление паритета на двух других участках разведения.
В воскресенье специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.
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"Мы приветствуем состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, а также все те усилия, которые приложили посредники переговорного процесса, чтобы помочь нам убедить официальный Киев в необходимости все же выполнить то, что должен был, но саботировал на протяжении трех лет", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном МИД ДНР.
Полпред ДНР отметила, что для полного выполнения рамочного соглашения о разведении сил и средств "украинские власти должны обеспечить со своей стороны восстановление паритета на двух других участках в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где вооруженные формирования Украины вернули свои силы и средства, тем самым сорвав выполненное ранее разведение".
"Учитывая сегодняшний первый за долгие три года позитивный шаг в сторону выполнения договоренностей в части безопасности, необходимы дальнейшие действия по синхронизации этого прогресса с подвижками на политическом треке. Призываем украинскую сторону начать параллельно работать по всем направлениям реализации Минских соглашений и, в частности, безотлагательно приступить к согласованию введения в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера", - добавила Никонорова.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже в ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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