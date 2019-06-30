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РИА Новости

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Вчера, 22:45
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Павильон компании Huawei . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

"Министерство торговли выдаст дополнительные временные лицензии на широко распространенные (товары. — Прим. ред.). Например, производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть (угроза. — Прим. ред.) национальной безопасности", — заявил Кудлоу.

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Он отметил, что "есть много технических услуг, <...> которые можно найти на публичном рынке и которые не подразумевают связи с национальной безопасностью".
Кудлоу добавил, что Huawei останется в списке организаций, представляющих озабоченность, на которых распространяется серьезный экспортный контроль.

Санкции против Huawei

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
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Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять санкции в отношении Huawei.
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Дональд ТрампHuawei TechnologiesКитайСШАТехнологииВ мире
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Никаких амнистий. Только вперёд к полному уничтожению Apple и Google!
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