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РИА Новости

На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона

Вчера, 22:12
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© Depositphotos / hdamkeПитон
Питон
© Depositphotos / hdamke
Питон. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сетчатый питон длиной почти три метра ползает по британскому Кембриджу, но местным полицейским удалось обнаружить лишь его хозяина, но не его самого, следует из сообщения правоохранительных органов в Twitter.
"Ранним утром сегодня офицеры (полиции Кембриджа - ред.) посетили район Ловелл-Роуд в Кембридже, (поскольку - ред.) были получены сообщения о трехметровой змее, замеченной в этом районе. Полиция обнаружила владельца, но не этого сетчатого питона, который, как было установлено, длиной в 9 футов (чуть больше 2,7 метра - ред.)", - говорится в сообщении полиции Кембриджа в Twitter.
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Правоохранительные органы также попросили уведомлять их при получении любой информации о змее.
Сетчатый питон - неядовитая змея, обитающая в Южной и Юго-Восточной Азии. Считается самой большой змеей в мире, длина крупнейших особей может превышать семь метров.
В июне 2018 года сообщалось со ссылкой на местные СМИ, что в желудке восьмиметрового питона на индонезийском острове Сулавеси было обнаружено тело женщины.
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Кембридж (Кембриджшир)ВеликобританияВ мире
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