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РИА Новости

Министр энергетики ОАЭ выступил за продление сделки ОПЕК+

Вчера, 22:08
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи
Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи выступает за пролонгацию договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, об этом он рассказал журналистам в Вене.
"Я за продление, я думаю, это необходимо для текущих условий рынка", - сказал он.
Министр ожидает в этот раз "более легкую встречу" по обсуждению этой договоренности.
"Я позитивен, что это будет более легкая встреча, и надеюсь, мы достигнем соглашения, которое сбалансирует рынок во второй половине года", - сказал он.
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Отвечая на вопрос о сроках пролонгации, он сказал, что эта тема будет обсуждаться на предстоящих встречах.
Говоря о том, что предпочитает он, министр отметил: "Я предпочитаю подождать и услышать техническую команду. Они дадут нам оценку".
"Текущие условия рынка, на мой взгляд, требовали бы пролонгации", - отметил министр.
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