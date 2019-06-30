Министр энергетики ОАЭ выступил за продление сделки ОПЕК+

ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи выступает за пролонгацию договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, об этом он рассказал журналистам в Вене.

"Я за продление, я думаю, это необходимо для текущих условий рынка", - сказал он.

Министр ожидает в этот раз "более легкую встречу" по обсуждению этой договоренности.

"Я позитивен, что это будет более легкая встреча, и надеюсь, мы достигнем соглашения, которое сбалансирует рынок во второй половине года", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках пролонгации, он сказал, что эта тема будет обсуждаться на предстоящих встречах.

Говоря о том, что предпочитает он, министр отметил: "Я предпочитаю подождать и услышать техническую команду. Они дадут нам оценку".