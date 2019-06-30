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РИА Новости

ЛНА заявила об уничтожении турецкого беспилотника в аэропорту Триполи

Вчера, 22:04
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ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила над аэропортом Митига в столице Триполи турецкий беспилотник, что привело к прекращению авиасообщения в воздушной гавани.
"Наши истребители атаковали турецкий БПЛА во время его взлета и уничтожили его на взлетно-посадочной полосе военной части аэропорта Митига", - говорится в сообщении информационной службы ЛНА в Facebook.
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ЛНА утверждает, что данный беспилотник был подготовлен для ударов по ее позициям.
Ранее руководство международного аэропорта Митига заявило, что авиасообщение в аэропорту прекращено до дальнейшего извещения из-за авиаудара по нему.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарТриполиЛивияТурцияВ мире
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