В Минобороны заявили об обстрелах боевиками Латакии и Хамы в Сирии

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Санджека, Айн-Эн-Ашра, Кара-Джагез, Ардаш-Даг провинции Латакия, Эль-Харука и Шейх-Хадид провинции Хама", - сказал Бакин.
По словам руководителя Центра по примирению, в САР продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание помощи сирийским гражданам. С начала урегулирования российскими военными ситуации в Сирии проведено 2153 гуманитарных акции, общий вес гуманитарного груза составил 3458,4 тонны.