Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T22:04Z
https://ria.ru/20190630/1556066297.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154886/15/1548861570_0:203:2017:1337_1036x0_80_0_0_928339665dd636536172d931de04f744.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны заявили об обстрелах боевиками Латакии и Хамы в Сирии

Вчера, 22:04
546
© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Санджека, Айн-Эн-Ашра, Кара-Джагез, Ардаш-Даг провинции Латакия, Эль-Харука и Шейх-Хадид провинции Хама", - сказал Бакин.
По словам руководителя Центра по примирению, в САР продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание помощи сирийским гражданам. С начала урегулирования российскими военными ситуации в Сирии проведено 2153 гуманитарных акции, общий вес гуманитарного груза составил 3458,4 тонны.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
28 июня, 05:46
Путин призвал ликвидировать остающиеся очаги напряженности в Сирии
200013
Обсудить 1
Война в СирииЦентр по примирению в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска
РИА
Новости
ЛНА заявила об уничтожении турецкого беспилотника в аэропорту Триполи
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан
В Дамаске прогремели мощные взрывы
Лента
новостей
Средства противовоздушной обороны Сирии
В Сирии сообщили о четырех жертвах воздушной атаки на окрестности Дамаска
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи прекратил работу из-за авиаудара
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане неизвестные открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа
В Одессу прибыли военные самолеты НАТО
Вадим Рабинович
В Раде выступили против снятия запрета на продажу земли
Самолеты ВВС Израиля. Архивное фото
Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщил источник
ЛЭП в Сирии
Сирийский город эль-Кахтания остался без электричества из-за пожаров
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Буровая установка
Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+
Павильон компании Huawei
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
10:37Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным
10:34Джонсон хочет с помощью Brexit доказать Путину "ценность либерализма"
10:34Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
Лента новостейМолния