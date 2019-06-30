В Минобороны заявили об обстрелах боевиками Латакии и Хамы в Сирии

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он подчеркнул, что в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Санджека, Айн-Эн-Ашра, Кара-Джагез, Ардаш-Даг провинции Латакия, Эль-Харука и Шейх-Хадид провинции Хама", - сказал Бакин.