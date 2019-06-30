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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Песков отметил активизацию торгово-экономических отношений с Британией

Вчера, 21:56
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обсуждение вопроса улучшения торгово-экономических отношений на переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй может говорить о дружелюбном подходе Лондона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Мэй провели беседу на полях саммита G20, который в субботу завершился в японской Осаке.
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"Дальше уже в составе делегаций обсуждали уже другие вопросы, в том числе вопросы вывода наших торгово-экономических отношений из состояния оцепенения. Поэтому здесь можно, наоборот, констатировать весьма конструктивный и дружелюбный подход", - заявил Песков в эфире Первого канала.
Ранее Песков отмечал, что беседа Путина и Мэй по делу Скрипалей проходила жёстко и с глазу на глаз, при этом позже премьер Великобритании высказалась за активизацию экономических отношений.
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйБольшая двадцаткаВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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