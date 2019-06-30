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РИА Новости
Культура

Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Вчера, 21:44
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Ранее артистка объявила, что не будет давать концерты в России, а ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" было последним.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 20:40
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
"Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря", - написал сенатор в своем Twitter.

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии продолжаются с 20июня. Поводом послужило участие российской делегации в очередной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в Тбилиси. Ситуация обострилась после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента. Радикалы начали штурм здания. В столкновениях с полицией пострадали более 240 человек, еще около 300 митингующих задержали.
Протестующие требовали отправить в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарию, а также призывали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Все требования, кроме отставки Гахарии, уже выполнены.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
Вчера, 08:00
Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протестами руководит Россия, которую она назвала "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное заявление непрофессиональным. Он предположил, что ситуация в Грузии является результатом противостояния власти и оппозиции.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, приостанавливающий пассажирские перевозки в Грузию для российских авиакомпаний с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, запрет отменят после нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.
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КультураНино КатамадзеАлексей ПушковРоссияГрузияОбщество
Популярные комментарии
Кто такая,что так много чести ей СМИ оказывают.?
30 июня, 21:46
и иван иванов первый
6200002
А я бы с удовольствием обошлась без пушковых, а особенно, без скабеевых
30 июня, 23:32
Tatiana Morozova
13100344
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