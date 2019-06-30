Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Ранее артистка объявила, что не будет давать концерты в России, а ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" было последним.

"Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря", - написал сенатор в своем Twitter

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии продолжаются с 20июня. Поводом послужило участие российской делегации в очередной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в Тбилиси. Ситуация обострилась после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента. Радикалы начали штурм здания. В столкновениях с полицией пострадали более 240 человек, еще около 300 митингующих задержали.

Протестующие требовали отправить в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарию, а также призывали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Все требования, кроме отставки Гахарии, уже выполнены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протестами руководит Россия, которую она назвала "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное заявление непрофессиональным. Он предположил, что ситуация в Грузии является результатом противостояния власти и оппозиции.