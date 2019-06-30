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РИА Новости

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

Вчера, 21:40
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КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря. Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019. Эсминец уже был в Одессе в 2017 году и принимал участие в Sea Breeze. Кроме того, для учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль.
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"В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства также отметили, что четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании доставил на Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами с Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант.
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко побывал в полевом лагере участников.
Международные учения Sea Breeze-2019 пройдут на Украине с 1 по 12 июля на море, суше, воздухе и под водой.
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2011124999
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Популярные комментарии
И эту Одессу мы считали МАМОЙ? И эту Одессу мы чтили, как город - герой? И этой Одессой мы гордились? Да вы просто пижоны в тельняшках! Проводите учения, тренируйтесь, все ваши иноземные "защитники" лишь мишеньки для наших ракет. И не скулите, когда (не дай бог, конечно) пойдёт раздача по русски.
1 июля, 00:21
Николай Николаев
7200106
Одесса --русская земля. Противно слышать,что какие то бриташки, топчут русскую землю. Но русские всегда свое воззвращают....
1 июля, 00:22
KKlenowiy.klen
6800006
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