В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

"Не глупость, а преступление". Политолог о курсе Украины в ЕС и НАТО Курс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции Украины, но при реализации этих положений страна потеряет Донбасс, заявила депутат Рады Надежда Савченко. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.