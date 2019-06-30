В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря. Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019. Эсминец уже был в Одессе в 2017 году и принимал участие в Sea Breeze. Кроме того, для учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль.
5 июня, 15:24"Не глупость, а преступление". Политолог о курсе Украины в ЕС и НАТОКурс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции Украины, но при реализации этих положений страна потеряет Донбасс, заявила депутат Рады Надежда Савченко. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
"В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства также отметили, что четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании доставил на Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами с Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант.
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко побывал в полевом лагере участников.
Международные учения Sea Breeze-2019 пройдут на Украине с 1 по 12 июля на море, суше, воздухе и под водой.