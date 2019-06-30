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РИА Новости

Аэропорт в Триполи прекратил работу из-за авиаудара

Вчера, 21:18
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи прекратил авиасообщение из-за авиаудара, заявило руководство воздушной гавани.
"Авиасообщение в аэропорту Митига прекращено до дальнейшего извещения из-за авиаудара по нему", - говорится в сообщении руководства аэропорта в Facebook.
Кем из противоборствующих сторон Ливии нанесен удар, не сообщается.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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