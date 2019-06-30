Аэропорт в Триполи прекратил работу из-за авиаудара

ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи прекратил авиасообщение из-за авиаудара, заявило руководство воздушной гавани.
"Авиасообщение в аэропорту Митига прекращено до дальнейшего извещения из-за авиаудара по нему", - говорится в сообщении руководства аэропорта в Facebook.
Кем из противоборствующих сторон Ливии нанесен удар, не сообщается.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 450 человек, более 2,1 тысячи получили ранения.