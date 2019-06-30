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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане неизвестные открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа

Вчера, 21:15
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Неизвестные снайперы открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа во время демонстраций в суданской столице Хартуме, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление заместителя главы Переходного военного совета Судана Мухаммада Хамдана Декло.
Ранее Переходный военный совет (ПВС) возложил ответственность за все потенциальные последствия назначенных на воскресенье акций протеста на оппозиционные "Силы за свободу и перемены", призвавшие граждан выйти на улицы Хартума. Сообщалось, что суданская полиция применила в воскресенье слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Хартум Бахри, расположенном к северу от суданской столицы Хартума.
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По словам Декло, снайперы открыли огонь по трем бойцам суданского спецназа и шести мирным жителям перед зданием военного госпиталя и центра молодежи. Декло выразил надежд, что снайперы будут арестованы и переданы правосудию.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
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