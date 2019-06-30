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РИА Новости

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Вчера, 21:15
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe /
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Политик рассказал о встрече с представителями стран, приглашенных на празднование 450-летия подписания Люблинской унии. По его Корчевского, эти государства договорились совместно отреагировать на восстановление полноправного членства России в Парламентской ассамблее.
Павел Климкин
29 июня, 21:20
Климкин назвал "главную проблему" Киева после возвращения России в ПАСЕ
"Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию", - заявил Корчевский.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году Россию лишили ряда полномочий в Парламентской ассамблее из-за Крыма. В свою очередь, российские парламентарии отказались участвовать в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва заморозила взносы в бюджет Совета Европы. В Страсбурге признали, что такое решение привело к финансовым трудностям в организации.
Телеведущая Ольга Скабеева
27 июня, 20:45
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной
На этой неделе ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Польши покинули заседание Парламентской ассамблеи.
Российские власти назвали решение ПАСЕ позитивным. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, речь идет не о дипломатической победе, а о торжестве здравого смысла. При этом он напомнил, что Крым — неотъемлемая часть России..
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пишите резолюцию на мягкой бумаге...
30 июня, 21:22
Не лайкаю либерастов
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Гы ...Дерзайте ребята. Во имя бюджета России. Пусть наши дельцы лучше в Красноярск раз в пол-года летают с теми деньгами.
30 июня, 21:35
Кузьма Кузьмич
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