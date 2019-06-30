В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio

Политик рассказал о встрече с представителями стран, приглашенных на празднование 450-летия подписания Люблинской унии. По его Корчевского, эти государства договорились совместно отреагировать на восстановление полноправного членства России в Парламентской ассамблее.

"Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию", - заявил Корчевский.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году Россию лишили ряда полномочий в Парламентской ассамблее из-за Крыма. В свою очередь, российские парламентарии отказались участвовать в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва заморозила взносы в бюджет Совета Европы. В Страсбурге признали, что такое решение привело к финансовым трудностям в организации.

На этой неделе ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Польши покинули заседание Парламентской ассамблеи.