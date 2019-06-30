СК возбудил еще одно дело из-за гибели младенца в калининградском роддоме

КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело, по статье об организации убийства малолетнего, по факту гибели младенца в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года в отношении исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее, в ноябре 2018 года, Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По данным ведомства, в роддом поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила живого мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, врач дала незаконные указания подчиненным прекратить оказание реанимационной помощи недоношенному новорожденному и внести заведомо ложные сведения в медицинские документы о гибели плода в утробе матери. В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие совершение в отношении новорожденного особо тяжкого преступления. На основании собранных доказательств было возбуждено и соединено с расследуемым новое уголовное дело в отношении исполняющей обязанности главного врача Елены Белой по статье об организации убийства малолетнего", - говорится в сообщении.

В субботу сообщалось, что по этому же делу была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, ее обвиняют в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, получив информацию от дежурных врачей о том, что в роддоме родился глубоко недоношенный ребенок в тяжелом состоянии, прогнозируя летальный исход, и.о. главврача роддома Белая, чтобы не ухудшать показания статистики, что могло бы негативно повлиять на ее назначение на должность главврача, приняла решение убить новорожденного.

Для этого, по версии СК, она привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медпомощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка. В СК считают, что по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Как полагает следствие, по указанию Белой, чтобы скрыть убийство, в историю родов были внесены сведения о том, что имел место факт гибели плода.

В субботу общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" опубликовала обращение на своем сайте со словами поддержки врачу Сушкевич, в ее защиту выступил также Фонд помощи недоношенным детям "Право на чудо".