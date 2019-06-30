Умер экс-президент Черногории Момир Булатович

БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович умер на 63 году жизни, сообщило национальное телевидение Черногории.

Булатович родился 21 сентября 1956 года в Белграде в семье офицера Югославской народной армии. Окончил экономический факультет в Подгорице, политикой начал заниматься со студенческих времен.

"Он был избран в 1989 году председателем президиума Союза коммунистов Черногории, президентом республики стал на первых многопартийных выборах 1990 года. После восьми лет во главе республики и разногласий в руководстве правящей Демократической партии социалистов, чьим главой был с момента основания, проиграл на выборах своему соратнику и премьеру Мило Джукановичу", - передает телеканал.

После проигрыша на президентских выборах в Черногории Булатович по приглашению тогдашнего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича возглавил кабинет министров страны и на этой должности сообщил гражданам о введении военного положения перед бомбардировками НАТО 1999 года.

После ухода с государственных постов занялся научной деятельностью и написал несколько книг, самая известная среди которых - "Правила молчания" о черногорской мафии и коррупции. Часто и доброжелательно общался с российскими журналистами и сам вел авторскую колонку на радиостанции Sputnik.