В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели вывезли более 40 человек из города Канск Красноярского края, где в результате паводка были подтоплены почти 60 приусадебных и 117 дачных участков.

"Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС... Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию", - написал Береснев на своей странице в Instagram

По его словам, вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Спасатели обходят подтопленные дома и работают с пострадавшими гражданами. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб.