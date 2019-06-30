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РИА Новости

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Вчера, 20:57
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели вывезли более 40 человек из города Канск Красноярского края, где в результате паводка были подтоплены почти 60 приусадебных и 117 дачных участков.
"Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС... Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию", - написал Береснев на своей странице в Instagram.
По его словам, вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Спасатели обходят подтопленные дома и работают с пострадавшими гражданами. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб.
"Из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей в количестве 42 человек со специализированной техникой", - отметил Береснев.
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