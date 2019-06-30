Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T20:56Z
https://ria.ru/20190630/1556065358.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/04/1556040460_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_c53e730afc7fe503f5899512d285e1f4.jpg
РИА Новости

В Иркутской области зафиксировали снижение числа оставшихся без света

Вчера, 20:56
379
© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число жителей Иркутской области, оставшихся без электричества из-за паводка, снизилось почти до 16 тысяч, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Утром в воскресенье без электроснабжения оставались около 30 тысяч потребителей.
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Вчера, 19:14
Жительница иркутского Нижнеудинска рассказала, как город пережил наводнение
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 42 населенных пунктах Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского районов (около 16 000 человек)", - говорится в сообщении.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.
По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
001000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
РИА
Новости
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Жительница иркутского Нижнеудинска рассказала, как город пережил наводнение
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Медики ЦВО прибыли в Иркутскую область для помощи пострадавшим от паводка
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Иркутскую область отправили вагон с помощью из госрезерва
Лента
новостей
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В зону паводка в Иркутской области перебросили автономный хлебозавод
Дом в подтопленном населенном пункте Иркутской области. 30 июня 2019
В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане неизвестные открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Иркутской области пострадавшим от паводка оказывают необходимую медпомощь
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил оценить ущерб от наводнения в Иркутской области
В Красноярске загорелся жилой дом на площади 70 "квадратов"
Экс-президент Черногории Момир Булатович
Умер экс-президент Черногории Момир Булатович
СК рассмотрит дело об избиении девушки в Москве из-за отказа от интима
В Иркутской области горит более пяти тысяч гектаров леса
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Тулун доставили более 45 тысяч литров питьевой воды
Из зоны подтопления в красноярском Канске эвакуировали более 180 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
10:37Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным
10:34Джонсон хочет с помощью Brexit доказать Путину "ценность либерализма"
10:34Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
Лента новостейМолния