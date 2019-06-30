В Иркутской области зафиксировали снижение числа оставшихся без света

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число жителей Иркутской области, оставшихся без электричества из-за паводка, снизилось почти до 16 тысяч, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Утром в воскресенье без электроснабжения оставались около 30 тысяч потребителей.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 42 населенных пунктах Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского районов (около 16 000 человек)", - говорится в сообщении.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.