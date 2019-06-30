СК рассмотрит дело об избиении девушки в Москве из-за отказа от интима

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователи столицы инициируют передачу из полиции дела об избиении неизвестными мужчинами девушки в центре Москвы за отказ вступать с ними в интимную связь, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация, что ночью в субботу двое мужчин в центре Москвы подошли к незнакомой девушке и предложили вступить с ними в интимную связь. Получив отказ, они ударили ее в голову и скрылись.