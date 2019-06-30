Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T20:46Z
https://ria.ru/20190630/1556065260.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК рассмотрит дело об избиении девушки в Москве из-за отказа от интима

Вчера, 20:46
40630
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователи столицы инициируют передачу из полиции дела об избиении неизвестными мужчинами девушки в центре Москвы за отказ вступать с ними в интимную связь, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее в СМИ появилась информация, что ночью в субботу двое мужчин в центре Москвы подошли к незнакомой девушке и предложили вступить с ними в интимную связь. Получив отказ, они ударили ее в голову и скрылись.
Девочка плачет
29 июня, 08:00
В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили
"По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). По поручению руководства Главного следственного управления СК России по Москве, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственное управления СК России по Москве", - сказала Иванова.
6166716720
Обсудить 5
Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Зачем такие статьи,кто девушка ,что делала ночью,кто эти мужчины,короче всё не к чему.
30 июня, 21:15
Только правда
15010017
Очередная нимфетка или ещё кто решил пропиарится на секс скандале.
30 июня, 21:40
kksv44
1110025
Рекомендуем
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Лента
новостей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
Логотип энергетической компании Газпром. Архивное фото
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2019 года
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Прилавок с молочной продукцией
В России изменились правила продажи молочных продуктов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Жительница иркутского Нижнеудинска рассказала, как город пережил наводнение
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Грузинская певица Нино Катамадзе
Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
10:37Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным
10:34Джонсон хочет с помощью Brexit доказать Путину "ценность либерализма"
10:34Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
Лента новостейМолния