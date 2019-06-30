СК рассмотрит дело об избиении девушки в Москве из-за отказа от интима

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователи столицы инициируют передачу из полиции дела об избиении неизвестными мужчинами девушки в центре Москвы за отказ вступать с ними в интимную связь, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее в СМИ появилась информация, что ночью в субботу двое мужчин в центре Москвы подошли к незнакомой девушке и предложили вступить с ними в интимную связь. Получив отказ, они ударили ее в голову и скрылись.
"По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). По поручению руководства Главного следственного управления СК России по Москве, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственное управления СК России по Москве", - сказала Иванова.