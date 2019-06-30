Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Датские, норвежские и немецкие ученые опубликовали исследование, в котором отметили, что примерно десять процентов находящихся в опасности или считающих себя таковыми людей испытывают так называемые "околосмертные чувства".

Среди подобных "симптомов" опрошенные назвали искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления и обострение чувств.

Российский врач-невролог Игорь Вознюк согласился с выводами коллег и добавил, что в пограничном состоянии у людей возникает искажение восприятия, паника и уход в себя.

Специалист назвал такую реакцию организма нормальной.

Исследование бельгийских врачей

В 2017 году бельгийские нейрофизиологи впервые проследили за околосмертными переживаниями и обнаружили, что практически все люди испытывают три одинаковых ощущения – чувство покоя, полет через тоннель и яркий свет, однако порядок их появления является уникальным для каждого человека.

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет. Схожий характер подобных воспоминаний заставил ученых обратить серьезное внимание на них и попытаться понять, как они возникают.

Нейрофизиологи считают, что подобные "визиты" в потусторонний мир являются продуктом двух вещей – недостатка глюкозы и кислорода в крови, что заставляет нейроны мозга "голодать" и вырабатывать большое количество хаотических импульсов, и появления большого числа молекул психоактивных и галлюциногенных гормонов в мозге в ответ на сильнейший стресс.

Как рассказывает Мартиаль, несмотря на десятки серьезных исследований этого феномена, большая часть из них фиксировалась на единичных случаях подобных переживаний и не пыталась проверить то, насколько они были одинаковыми для всех людей, переживших клиническую смерть.

"Туннель и чувство покоя"

Бельгийские нейрофизиологи решили восполнить этот пробел, изучив все известные случаи предсмертных видений, за которыми наблюдали врачи-профессионалы в последние два десятилетия. В общей сложности им удалось получить подробные данные и проанализировать 156 таких случаев и выделить их общие и уникальные черты.

Оказалось, что большинство подобных людей действительно испытывает очень похожие ощущения – примерно 80% выживших рассказали о том, что они двигались по туннелю и чувствовали покой, а еще 64% участников рассказывало о встречах с духами или источником света. Реже всего они говорили о том, что время резко ускорило свой бег, или о том, что они начинали видеть будущее.