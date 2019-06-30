Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

Ранее артистка заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. О своем решении она сообщила в ответ на критику со стороны грузинского общества.

"Как же нам теперь быть?" - написала Скабеева в своем Telegram-канале

Протесты в Грузии

В Грузии более недели проходят массовые протесты. Поводом к волнениям послужило участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Конфликт начался после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей стороны занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы начали штурм здания. В ходе столкновений с полицией пострадали более 240 человек, еще 300 митингующих задержали.

Протестующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии, а также призывали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Все требования, кроме отставки Гахарии, уже выполнены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что за протестами стоит Москва, а Россию она назвала "врагом и оккупантом". В свою очередь, Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным. Глава российского правительства назвал ситуацию в Грузии результатом противостояния оппозиции с действующей властью.