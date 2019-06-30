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РИА Новости
Культура

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Ранее артистка заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. О своем решении она сообщила в ответ на критику со стороны грузинского общества.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
Вчера, 08:00
Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии
"Как же нам теперь быть?" - написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Протесты в Грузии

В Грузии более недели проходят массовые протесты. Поводом к волнениям послужило участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Конфликт начался после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей стороны занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы начали штурм здания. В ходе столкновений с полицией пострадали более 240 человек, еще 300 митингующих задержали.
Протестующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии, а также призывали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Все требования, кроме отставки Гахарии, уже выполнены.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Матвиенко заявила об отсутствии конфликта между Россией и Грузией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что за протестами стоит Москва, а Россию она назвала "врагом и оккупантом". В свою очередь, Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным. Глава российского правительства назвал ситуацию в Грузии результатом противостояния оппозиции с действующей властью.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о приостановке пассажирских перевозок в Грузию российским авиакомпаниям с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, запрет отменят после нормализации отношений между странами.
Международный аэропорт Сочи в Адлере
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Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
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КультураПротесты в ГрузииОльга СкабееваНино КатамадзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
А я прям так плакал, что не увижу больше "пэрсика" Нино... И так и не узнаю, кто ж она такая... В
30 июня, 21:28
aalexbox232
3214910123
Гадости сказать могут женщине только за глаза.
30 июня, 21:16
? !
369315192
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