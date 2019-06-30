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РИА Новости

Skyscanner работает над проблемой с отображением Симферополя

Вчера, 20:23
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner работает над проблемой с отображением Симферополя в поисковой выдаче, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе компании.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что система Skyscanner прекратила продажу билетов в Крым. Авиабилеты в аэропорт Симферополя перестали отображаться в поисковой системе с 28 июня. Корреспондент РИА Новости лично убедился в невозможности приобрести билет. При запросе авиамаршрута в сторону Симферополя поисковая система выдает: "Извините, найдено 0 результатов".
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"Мы подтверждаем временные проблемы с отображением Симферополя в результатах выдачи сайта. В настоящее время принимаются действия по идентификации проблемы и ее скорейшему решению. Мы ценим внимание путешественников к нашему сайту и приложим все усилия к тому, чтобы интересы пользователей сайта не пострадали", - сообщил собеседник агентства.
Skyscanner - система веб-поиска информации об авиарейсах по разнообразным критериям. Работает на 30 языках, в том числе русском. Штаб-квартира сервиса располагается в Эдинбурге (Великобритания).
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