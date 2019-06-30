МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner работает над проблемой с отображением Симферополя в поисковой выдаче, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе компании.

"Мы подтверждаем временные проблемы с отображением Симферополя в результатах выдачи сайта. В настоящее время принимаются действия по идентификации проблемы и ее скорейшему решению. Мы ценим внимание путешественников к нашему сайту и приложим все усилия к тому, чтобы интересы пользователей сайта не пострадали", - сообщил собеседник агентства.