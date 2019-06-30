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РИА Новости

Источник рассказал подробности инцидента с кортежем ливанского министра

Вчера, 20:22
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ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Атака на автоколонну министра по делам беженцев Ливана Салеха аль-Гариба в провинции Горный Ливан является попыткой покушения на главу МИД страны Джебрана Бассиля, который изначально планировал поездку в тот же район, однако отменил ее, сообщили источники в Ливанской демократической партии местному телеканалу LBC.
Ранее министр по делам беженцев Салех аль-Гариб заявил агентству NNA, что его автоколонну обстреляли неизвестные по дороге в селение Кабр-Шамун в Горном Ливане, в результате погибли двое сопровождающих министра, есть раненые.
"То, что произошло, - это вооруженная засада, попытка убийства министра Джебрана Бассиля. Огонь открыли сторонники социалистов (Прогрессивно-социалистической партии Ливана – ред.), которые не знали, что в колонне едет Салех аль-Гариб", - сообщили источники ливанскому телеканалу.
Со своей стороны, источники в Прогрессивно-социалистической партии заявили телеканалу LBC, что "автоколонна аль-Гариба заехала в район аш-Шаххар, в то время как местные жители убирали горящие покрышки, и сопровождавшие министра люди открыли огонь".
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Ранее агентство NNA сообщило, что во время проезда автоколонны министра по делам беженцев между деревнями Кабр-Шамуль и аль-Басатин на дороге была демонстрация против ожидавшегося визита главы МИД Бассиля. Возникло некое столкновение, за которым последовала перестрелка.
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