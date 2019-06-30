Источник рассказал подробности инцидента с кортежем ливанского министра

ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Атака на автоколонну министра по делам беженцев Ливана Салеха аль-Гариба в провинции Горный Ливан является попыткой покушения на главу МИД страны Джебрана Бассиля, который изначально планировал поездку в тот же район, однако отменил ее, сообщили источники в Ливанской демократической партии местному телеканалу Атака на автоколонну министра по делам беженцев Ливана Салеха аль-Гариба в провинции Горный Ливан является попыткой покушения на главу МИД страны Джебрана Бассиля, который изначально планировал поездку в тот же район, однако отменил ее, сообщили источники в Ливанской демократической партии местному телеканалу LBC

Ранее министр по делам беженцев Салех аль-Гариб заявил агентству NNA, что его автоколонну обстреляли неизвестные по дороге в селение Кабр-Шамун в Горном Ливане, в результате погибли двое сопровождающих министра, есть раненые.

"То, что произошло, - это вооруженная засада, попытка убийства министра Джебрана Бассиля. Огонь открыли сторонники социалистов (Прогрессивно-социалистической партии Ливана – ред.), которые не знали, что в колонне едет Салех аль-Гариб", - сообщили источники ливанскому телеканалу.

Со своей стороны, источники в Прогрессивно-социалистической партии заявили телеканалу LBC, что "автоколонна аль-Гариба заехала в район аш-Шаххар, в то время как местные жители убирали горящие покрышки, и сопровождавшие министра люди открыли огонь".