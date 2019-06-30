В России начали производство С-500

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В России начали производство новейших систем ПРО и ПВО С-500 "Прометей", заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире канала "Россия-1".

Глава "Ростеха" добавил, что Россия пока не будет продавать новейшее оружие "ни за какие деньги". Он добавил, что комплексы строятся в первую очередь для армии. По его словам, только после постановки на вооружение новых комплексов можно будет обсуждать их экспорт.

Во вторник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что С-500 появится в войсках в ближайшие годы.

"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил он.

В свою очередь, первый заместитель генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей" Сергей Друзин в интервью РИА Новости рассказал о характеристиках ракетного комплекса.

По его словам, С-500 будет способна поражать не только баллистические цели, но и самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.