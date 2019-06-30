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РИА Новости

В России начали производство С-500

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРасчеты зенитных ракетных комплексов
Расчеты зенитных ракетных комплексов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Расчеты зенитных ракетных комплексов
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В России начали производство новейших систем ПРО и ПВО С-500 "Прометей", заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире канала "Россия-1".
Глава "Ростеха" добавил, что Россия пока не будет продавать новейшее оружие "ни за какие деньги". Он добавил, что комплексы строятся в первую очередь для армии. По его словам, только после постановки на вооружение новых комплексов можно будет обсуждать их экспорт.
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Во вторник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что С-500 появится в войсках в ближайшие годы.
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил он.
В свою очередь, первый заместитель генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей" Сергей Друзин в интервью РИА Новости рассказал о характеристиках ракетного комплекса.
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По его словам, С-500 будет способна поражать не только баллистические цели, но и самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.
В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре С-400.
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Обсудить 14
ЗРС С-500Россия
Популярные комментарии
Прогресс на месте не стоит. А по средствам ПВО/ПРО Россия всегда впереди планеты всей.
30 июня, 20:40
stanser642 Степанов
5300002
Я горжусь что Россия способна производить подобное оружие благодаря научному и военному потенциалу СССР. И очень обидно читать, что такие страны как Южная Корея, США, Китай, некоторые Европейские государства внедряют технологии 5G, делают высокотехнологичную технику - не имея при этом такие природные ресурсы как наша страна! И мне очень стыдно и обидно что там сделали ставку не на ресурсы ( их там мало ), а на людей, в отличие от нашей страны. Даже от продажи тех же природных ресурсов, государство не собирается делиться с россиянами, хотя орут что это национальное достояние...
30 июня, 22:10
vs 888
29100010
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