Володин отметил рост интереса к форуму "Развитие парламентаризма"

"Международный форум "Развитие парламентаризма", который сегодня объединил всех нас, проводится второй раз. В этом году количество участников значительно выросло, в прошлом году на форуме было 19 спикеров, в этом – 41. Также в прошлом году были представлены 96 стран, в этом году участие в форуме примут более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира. Это говорит о том, что интерес к форуму растёт, так как на этой площадке у каждого есть право высказать свою позицию и быть услышанным", - цитирует Володина пресс-служба ГД.