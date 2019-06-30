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РИА Новости

Володин отметил рост интереса к форуму "Развитие парламентаризма"

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Интерес к форуму "Развитие парламентаризма" растет, поскольку на этой площадке у каждого есть право высказать свою позицию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Международный форум "Развитие парламентаризма", который сегодня объединил всех нас, проводится второй раз. В этом году количество участников значительно выросло, в прошлом году на форуме было 19 спикеров, в этом – 41. Также в прошлом году были представлены 96 стран, в этом году участие в форуме примут более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира. Это говорит о том, что интерес к форуму растёт, так как на этой площадке у каждого есть право высказать свою позицию и быть услышанным", - цитирует Володина пресс-служба ГД.
Спикер нижней палаты уверен, что диалог, который состоится в рамках форума, будет способствовать конструктивному решению наиболее актуальных международных и региональных проблем на благо граждан.
Также председатель Государственной Думы поздравил участников форума с Международным днем парламентаризма, отметив, что "этот молодой праздник отмечается с 2018 года, но он подчеркивает важность роли национальных парламентов в мировом пространстве".
28 июня, 06:40
Делегация из КНДР отправилась в Москву на форум "Развитие парламентаризма"
В воскресенье участники Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" прибывают в Москву и в рамках культурной программы посетили оперу "Бал-маскарад" в исполнении мастеров Большого театра.
Второй Международный Форум "Развитие парламентаризма" пройдет 1-3 июля в Москве. Его инициатором выступает Государственная Дума.
Российские депутаты уже встретили делегации из Австрии, Армении, Бахрейна, Замбии, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Кении, Лесото, Люксембурга, Марокко, Мозамбика, Сомали, Таджикистана и Туниса.
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Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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