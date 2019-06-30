Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской

КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.

"Миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ. В отчете сказано, что это письмо миссия получила 30 июня.

Ноту украинской стороны о завершении разведения сил в организации получили в субботу.

В пятницу руководитель украинской делегации в трехсторонний контактной группе Леонид Кучма во время рабочей поездки в Луганскую область заявил, что на следующей неделе в Станицу Луганскую приедет правительственная комиссия.