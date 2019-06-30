"Армия-2019": Минобороны закупилось на рекордный триллион

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 30 июн - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2019" завершился в подмосковном парке "Патриот". Минобороны впервые за всю историю современной России разово закупило вооружений более чем на 1 триллион рублей, а сумма экспортных контрактов, по заявлениям официальных лиц, должна превысить 350 миллионов долларов США и 1 миллиард рублей.

Контракты

Всего между Минобороны и 27 предприятиями оборонной промышленности в рамках форума "Армия-2019" было подписано 46 госконтрактов. Церемонию подписания посетил президент России Владимир Путин.

В частности, был подписан ранее анонсируемый самим президентом России контракт на поставку в Воздушно-космические силы 76 истребителей пятого поколения Су-57. На церемонии подписания количество машин не называлось, однако позднее цифру журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Других подробностей про это соглашений озвучено не было. Однако сообщалось, что с Государственным машиностроительным конструкторским бюро "Вымпел" им. И.И. Торопова (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") подписан государственный контракт на изготовление и поставку "Изделия 180". Его детали не раскрываются, однако известно, что "Вымпел" специализируется на разработке и выпуске авиаракет, поэтому, скорее всего, "Изделие 180" - это как раз и есть вооружение для Су-57.

Еще одним не менее обсуждаемым и оттого знаковым контрактом стала закупка военным ведомством 98 ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Так же, как и в случае с истребителями пятого поколения, количество вертолетов в ходе церемонии не сообщалось, но замминистра обороны Алексей Криворучко почти сразу после подписания сообщил, что контрактом предусмотрена поставка 98 машин.

Как рассказал РИА Новости глава "Вертолетов России" Андрей Богинский, Минобороны РФ 2021 года получит 18 Ми-28НМ, остальные 80 машин - до 2027 года. Помимо модернизированных "Ночных охотников", военное ведомство в 2020-2021 годах получит партию из десяти новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения.

Также на "Армии-2019" были заключены контракты на поставку вооружений для Военно-морского флота. В частности, с "Северным машиностроительным предприятием" и "Адмиралтейскими верфями" были заключены госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и дизель-электрических "Лада". Параметры контрактов не разглашались.

Некоторые контракты, подписанные на "Армии-2019" были озвучены лишь на следующий день после подписания. Так, например, поступила корпорация "Уралвагонзавод", которая заключила с Минобороны РФ три государственных контракта: на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М, на поставку 120-миллиметровых минометов на колесном ходу производства ЦНИИ "Буревестник", а также долгосрочный госконтракт с АО "УКБТМ" на создание наземных робототехнических комплексов.

Экспорт

Официального подтверждения суммы экспортных контрактов, которую в начале деловой программы анонсировал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, пока что не состоялось. По его словам, в ходе выставки планировалось заключить более десяти контрактов на сумму свыше 350 миллионов долларов и больше миллиарда рублей. Как сообщил РИА Новости источник в оргкомитете форума, сумма экспортных контрактов еще подсчитывается и будет озвучена позднее.

Однако немного подробностей рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, который, тоже не назвав сумм и количества, сообщил, что компания подписала на форуме "Армия-2019" контракты на поставку за рубеж стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Михеев уточнил, что "Рособоронэкспорт" ведет активную маркетинговую работу по тематике экспорта гражданского и служебного оружия российского производства: на рассмотрении потенциальных зарубежных покупателей - десятки коммерческих предложений, которые касаются винтовок ORSIS Т-5000, карабинов "Сайга-9", "Сайга-12", многих других образцов и боеприпасов к ним.

Несмотря на то что экспортные контракты в ходе форума "Армия" накрыли завесой тайны, о перспективах выполнения годового плана по поставкам вооружений за рубеж РИА Новости все же узнали. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в один из первых дней выставки заявил агентству, что "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") планирует в этом году экспортировать больше оружия по сравнению с планом предыдущего года, когда компания продала за рубеж вооружений на 13,7 миллиарда долларов.

Экспозиция

На открытой площадке парка "Патриот" были представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники. Были на форуме и премьеры. Так, например, впервые была продемонстрирована пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", самоходная артиллерийская установка 2С42 "Лотос", 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 "Дрок", машина РХБ защиты РХМ-8, автомобиль "Тайфун" с легким минным тралом, макет беспилотника большой дальности "Охотник" и малой дальности - "Корсар".

Традиционными участниками экспозиции стала боевая машина с 57-миллиметровой зенитной пушкой "Деривация", танк Т-14 на платформе "Армата", БМП Т-15 на платформе "Армата", БМП Б-11 на платформе "Курганец-25", БМП К-17 на платформе "Бумеранг", боевая машина поддержки танков "Терминатор", 152-миллиметровый артиллерийский комплекс "2С35 "Коалиция-СВ", а также линейка роботизированных комплексов.

Ярким событием форума стала экспозиция "День инноваций министерства обороны Российской Федерации". Выставка сформирована под эгидой военного инновационного технополиса "ЭРА" с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности.

На экспозиции были представлены инновационные проекты, отобранные по результатам "Дней инноваций" военных округов, центральных органов военного управления, вузов и НИО Минобороны России.

Помимо статической экспозиции, для гостей форума был организован динамический показ военной техники. Для него из наличия Минобороны России было задействовано 304 единицы вооружений, а также 27 образцов военной техники от 16 предприятий промышленности.

По уже сложившейся традиции участников и гостей форума порадовали своей большой летной программой экипажи авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты". Одиночный пилотаж выполнили самолеты Су-35С, Як-130, Як-152, вертолет Ка-52.

Деловая программа

Как заявляют организаторы, за шесть дней работы форума его общее количество гостей и участников превысило 1 миллион человек.

На полях выставки работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня, делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.