Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T20:01Z
https://ria.ru/20190630/1556064503.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155590/62/1555906254_0:142:3060:1863_1036x0_80_0_0_2129eed87adc98eac8e67b8cd1499c5e.jpg
РИА Новости

"Армия-2019": Минобороны закупилось на рекордный триллион

Вчера, 20:01
148
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтенд концерна ВКО "Алмаз-Антей" на международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Стенд концерна ВКО Алмаз-Антей на международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 30 июн - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2019" завершился в подмосковном парке "Патриот". Минобороны впервые за всю историю современной России разово закупило вооружений более чем на 1 триллион рублей, а сумма экспортных контрактов, по заявлениям официальных лиц, должна превысить 350 миллионов долларов США и 1 миллиард рублей.

Контракты

Всего между Минобороны и 27 предприятиями оборонной промышленности в рамках форума "Армия-2019" было подписано 46 госконтрактов. Церемонию подписания посетил президент России Владимир Путин.
В частности, был подписан ранее анонсируемый самим президентом России контракт на поставку в Воздушно-космические силы 76 истребителей пятого поколения Су-57. На церемонии подписания количество машин не называлось, однако позднее цифру журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Других подробностей про это соглашений озвучено не было. Однако сообщалось, что с Государственным машиностроительным конструкторским бюро "Вымпел" им. И.И. Торопова (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") подписан государственный контракт на изготовление и поставку "Изделия 180". Его детали не раскрываются, однако известно, что "Вымпел" специализируется на разработке и выпуске авиаракет, поэтому, скорее всего, "Изделие 180" - это как раз и есть вооружение для Су-57.
Еще одним не менее обсуждаемым и оттого знаковым контрактом стала закупка военным ведомством 98 ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Так же, как и в случае с истребителями пятого поколения, количество вертолетов в ходе церемонии не сообщалось, но замминистра обороны Алексей Криворучко почти сразу после подписания сообщил, что контрактом предусмотрена поставка 98 машин.
Образцы защитной экипировки на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Вчера, 10:42
Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"
Как рассказал РИА Новости глава "Вертолетов России" Андрей Богинский, Минобороны РФ 2021 года получит 18 Ми-28НМ, остальные 80 машин - до 2027 года. Помимо модернизированных "Ночных охотников", военное ведомство в 2020-2021 годах получит партию из десяти новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения.
Также на "Армии-2019" были заключены контракты на поставку вооружений для Военно-морского флота. В частности, с "Северным машиностроительным предприятием" и "Адмиралтейскими верфями" были заключены госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и дизель-электрических "Лада". Параметры контрактов не разглашались.
Некоторые контракты, подписанные на "Армии-2019" были озвучены лишь на следующий день после подписания. Так, например, поступила корпорация "Уралвагонзавод", которая заключила с Минобороны РФ три государственных контракта: на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М, на поставку 120-миллиметровых минометов на колесном ходу производства ЦНИИ "Буревестник", а также долгосрочный госконтракт с АО "УКБТМ" на создание наземных робототехнических комплексов.

Экспорт

Официального подтверждения суммы экспортных контрактов, которую в начале деловой программы анонсировал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, пока что не состоялось. По его словам, в ходе выставки планировалось заключить более десяти контрактов на сумму свыше 350 миллионов долларов и больше миллиарда рублей. Как сообщил РИА Новости источник в оргкомитете форума, сумма экспортных контрактов еще подсчитывается и будет озвучена позднее.
Однако немного подробностей рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, который, тоже не назвав сумм и количества, сообщил, что компания подписала на форуме "Армия-2019" контракты на поставку за рубеж стрелкового оружия и средств ближнего боя.
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
28 июня, 14:54
На "Армии-2019" показали систему управления стаей беспилотников
Михеев уточнил, что "Рособоронэкспорт" ведет активную маркетинговую работу по тематике экспорта гражданского и служебного оружия российского производства: на рассмотрении потенциальных зарубежных покупателей - десятки коммерческих предложений, которые касаются винтовок ORSIS Т-5000, карабинов "Сайга-9", "Сайга-12", многих других образцов и боеприпасов к ним.
Несмотря на то что экспортные контракты в ходе форума "Армия" накрыли завесой тайны, о перспективах выполнения годового плана по поставкам вооружений за рубеж РИА Новости все же узнали. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в один из первых дней выставки заявил агентству, что "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") планирует в этом году экспортировать больше оружия по сравнению с планом предыдущего года, когда компания продала за рубеж вооружений на 13,7 миллиарда долларов.

Экспозиция

На открытой площадке парка "Патриот" были представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники. Были на форуме и премьеры. Так, например, впервые была продемонстрирована пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", самоходная артиллерийская установка 2С42 "Лотос", 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 "Дрок", машина РХБ защиты РХМ-8, автомобиль "Тайфун" с легким минным тралом, макет беспилотника большой дальности "Охотник" и малой дальности - "Корсар".
Традиционными участниками экспозиции стала боевая машина с 57-миллиметровой зенитной пушкой "Деривация", танк Т-14 на платформе "Армата", БМП Т-15 на платформе "Армата", БМП Б-11 на платформе "Курганец-25", БМП К-17 на платформе "Бумеранг", боевая машина поддержки танков "Терминатор", 152-миллиметровый артиллерийский комплекс "2С35 "Коалиция-СВ", а также линейка роботизированных комплексов.
Барражирующий дрон-камикадзе и стрельба из "Солнцепека": форум "Армия-2019"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.

Посетители на стенде компании ОКБ ВАЛДАЙ на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
1 из 16

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.

Международный военно-технический форум Армия-2019
2 из 16

В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Форум пока открыт только для специалистов.

На полигоне Алабино перед динамическим показом вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в рамках Международного военно-технического форума Армия-2019 на полигоне Алабино
3 из 16

Форум пока открыт только для специалистов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.

Образцы защитной экипировки на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
4 из 16

Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.

Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техникина V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
5 из 16

В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

Выступление авиационной группы высшего пилотажа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
6 из 16

Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет (справа) на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019
7 из 16

Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".

Стенд МИА Россия Сегодня на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в КВЦ Патриот
8 из 16

Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.

Стрельбы из тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А Солнцепёк
9 из 16

Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.

Президент РФ Владимир Путин осматривает экспозицию образцов спецтехники во время посещения международного военно-технического форума Армия-2019 в конгрессно-выставочном центре Патриот. 27 июня 2019
10 из 16

Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.

Боевая машина реактивной системы залпового огня Смерч, самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М и транспортно-заряжающая машина 9т234
11 из 16

Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".

Пилоты в кабине самолета Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
12 из 16

В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
13 из 16

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.

Беспилотное воздушное судно вертолётного типа БВС ВТ 500 на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
14 из 16

С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

Демонстрация ходовых и огневых возможностей КЭМЗ АМН Тигр-М с боевым модулем Нарцисс на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
15 из 16

Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.

Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
16 из 16

С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 16

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 16

В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 16

Форум пока открыт только для специалистов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 16

Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 16

В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 16

Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 16

Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
9 из 16

Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 16

Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 16

Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 16

В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 16

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 16

С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
15 из 16

Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
16 из 16

С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Ярким событием форума стала экспозиция "День инноваций министерства обороны Российской Федерации". Выставка сформирована под эгидой военного инновационного технополиса "ЭРА" с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности.
На экспозиции были представлены инновационные проекты, отобранные по результатам "Дней инноваций" военных округов, центральных органов военного управления, вузов и НИО Минобороны России.
Помимо статической экспозиции, для гостей форума был организован динамический показ военной техники. Для него из наличия Минобороны России было задействовано 304 единицы вооружений, а также 27 образцов военной техники от 16 предприятий промышленности.
По уже сложившейся традиции участников и гостей форума порадовали своей большой летной программой экипажи авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты". Одиночный пилотаж выполнили самолеты Су-35С, Як-130, Як-152, вертолет Ка-52.

Деловая программа

Как заявляют организаторы, за шесть дней работы форума его общее количество гостей и участников превысило 1 миллион человек.
На полях выставки работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня, делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.
В ходе "Армии" прошло 107 двусторонних встреч, 55 из них - с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России. По линии АО "Рособоронэкспорт" и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 52 двусторонних встречи.
На стенде главного медицинского управления армии РФ на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
28 июня, 15:32
Робота для военных врачей впервые показали на "Армии-2019"
700002
Обсудить 0
Форум "Армия-2019"Министерство обороны РФБезопасность
Рекомендуем
Многофункциональный истребитель Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2018
В Минобороны рассказали о подписанных контрактах по итогам "Армии-2019"
РИА
Новости
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Россия не будет экспортировать новейшее оружие, заявил Чемезов
Боевой пуск ракеты
В России началось производство С-500
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Лента
новостей
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
Атомную подлодку "Омск" передали Тихоокеанскому флоту после модернизации
Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ
Легкий многоцелевой вертолет Ансат
Россия до конца 2020 года поставит Китаю 20 вертолетов "Ансат"
Тихоокеанский флот получит два новых корвета в 2020 и 2021 годах
БМП-3Ф на вооружении индонезийской армии
Русская броня для индонезийских морпехов: чем Москва вооружает Джакарту
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Чемезов объяснил рост цен на российское оружие
В парке "Патриот" прошла церемония закрытия форума "Армия-2019"
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Специалистов связи будут обучать в виртуальном пространстве
Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото
В США сообщили о сбое в работе двигателя РД-180 при пуске ракеты Atlas-5
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Особый путь России: почему президент из Японии в Минск летел через Братск
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
10:37Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным
10:34Джонсон хочет с помощью Brexit доказать Путину "ценность либерализма"
10:34Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
Лента новостейМолния