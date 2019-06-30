На Алтае нашли тело последнего из семи погибших под лавиной туристов

БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Тело последнего из семи погибших под лавиной почти два месяца назад в горах Республики Алтай туристов найдено спасателями, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.

"У подножия горы Металлург на дне озера 30 июня найдено тело туриста, поисковые мероприятия завершаются. Все тела туристов, попавших под лавину, найдены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тело еще одной туристки было найдено 29 июня на дне озера, расположенного рядом с местом, где сошла лавина.