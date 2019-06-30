На Алтае нашли тело последнего из семи погибших под лавиной туристов

БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Тело последнего из семи погибших под лавиной почти два месяца назад в горах Республики Алтай туристов найдено спасателями, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.
"У подножия горы Металлург на дне озера 30 июня найдено тело туриста, поисковые мероприятия завершаются. Все тела туристов, попавших под лавину, найдены", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, тело еще одной туристки было найдено 29 июня на дне озера, расположенного рядом с местом, где сошла лавина.
Группа из девяти туристов из Новосибирской области из секции горного туризма НГУ попала под лавину в Республике Алтай, семеро из них погибли. По предварительным данным, ЧП произошло 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта. Сообщение о происшествии спасатели получили от пострадавших туристов только из-за отсутствия в горах сотовой связи. Известно, что туристы с 1 по 15 мая должны были совершать горный поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта.