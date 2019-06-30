На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи

"Организована доследственная проверка по сообщению о гибели 14 и 18-летнего местных жителей. По предварительным данным, сегодня днем трое местных жителей в возрасте от 14 до 22 лет проникли на неогороженную территорию одного из участков садового товарищества "Водник 1". На данной заброшенной территории находилось недостроенное двухэтажное строение. В тот момент, когда местные жители находились внутри здания, произошло его обрушение, в результате которого двое молодых людей погибли на месте от полученных повреждений", - говорится в сообщении.