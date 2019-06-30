В Иркутской области пострадавшим от паводка оказывают необходимую медпомощь

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пострадавшие в результате паводка жители Иркутской области получают медицинскую помощь в необходимом объеме, сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме. Вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания помощи, включая реализацию мероприятий по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний, в регион направлены замдиректора ФГБУ ВЦМК "Защита" Леонид Шамов и замдиректора по координации инфекционной службы ФГБУ НМИЦ фтизиопульмонологии Владимир Городин.

По данным пресс-службы, за медицинской помощью обратился 631 человек, госпитализированы 136 человек.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.