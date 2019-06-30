Меркель: консультации по кандидатам на пост главы ЕК будут очень непростыми

БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Консультации на тему кандидатов на пост главы ЕК будут очень непростыми, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на внеочередной саммит в Брюссель.
"Мы собрались сегодня на внеочередной саммит, чтобы сделать Европарламенту предложение о нашей кандидатуре президента Еврокомиссии и поговорить в этой связи о других назначениях. Так, как складывается ситуация, можно осторожно сказать, что это будут очень непростые консультации", - сказала Меркель.
По словам канцлера, лидеры ЕС "попытаются быть конструктивными". Она добавила, что лично для нее "важно избежать межинституционального конфликта между Советом ЕС и Европарламентом, поэтому это еще займет время".
Кадровые вопросы в связи с выборами нового главы Еврокомиссии лидеры 28 стран Евросоюза обсуждали 20 июня в Брюсселе, однако, как сообщил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон, ни одна из кандидатур, предложенных "народниками", социалистами и либералами, согласована не была. С целью достижения договоренности главы государств и правительств условились провести внеочередную встречу 30 июня.
По итогам майских выборов в Европарламент (ЕП) лидерам ЕС надлежит, в первую очередь, назначить нового главу Еврокомиссии (в случае отсутствия единогласия, решение принимается квалифицированным большинством голосов), который затем должен быть утвержден в ЕП подавляющим числом голосов. В ЕС с 2014 года при назначении нового руководителя коллегии еврокомиссаров применяется так называемая процедура ведущего кандидата, которая предусматривает, что на пост главы ЕК претендует в приоритетном порядке кандидат от общеевропейской партии, получившей большинство на выборах в ЕП.
Кроме того, лидеры ЕС должны согласовать кандидатуры на посты глав Европейского совета и дипломатии ЕС, а также руководителя Европейского центрального банка. В настоящее время ЕК, Евросовет и ЕП возглавляют представители Европейской народной партии, чьи позиции ослабли по итогам выборов.