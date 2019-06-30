Сопровождающий ливанского министра погиб в результате обстрела кортежа

ДАМАСК, 30 июн – РИА Новости. Один из сопровождающих ливанского министра по делам беженцев Салеха аль-Гариба погиб в результате перестрелки в провинции Горный Ливан, сообщило ливанское агентство Один из сопровождающих ливанского министра по делам беженцев Салеха аль-Гариба погиб в результате перестрелки в провинции Горный Ливан, сообщило ливанское агентство NNA

Ранее аль-Гариб заявил агентству NNA, что его автоколонну обстреляли неизвестные по дороге в селение Кабр-Шамун в Горном Ливане, в результате ранены три человека.

Согласно данным корреспондента агентства, во время проезда автоколонны министра между деревнями Кабр-Шамун и аль-Басатин на дороге происходила демонстрация против ожидавшегося визита министра иностранных дел Ливана Джебрана Бассиля.

"Возникло некое "столкновение", за которым последовала перестрелка, в результате чего были ранены трое сопровождавших аль-Гариба, а один из них погиб", - сообщает агентство.