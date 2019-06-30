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РИА Новости

Жительница иркутского Нижнеудинска рассказала, как город пережил наводнение

Вчера, 19:14
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© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Отступившая из Нижнеудинска Иркутской области вода оставила населению множество проблем, экстренные службы анонсировали второе наводнение, рассказала РИА Новости местная жительница Светлана Китаева.

Думала, тут и захлестнет

Судя по рассказам Светланы Ивановны, ни она сама, ни ее близкие еще долго не смогут оправиться от увиденного и пережитого во время стихии. "Мы до последнего были на даче. Ночью с четверга на пятницу, часа в четыре, был такой сильный гул, видимо, из-за того, что вода шла большая. К обеду примерно она стала сильнее прибывать-прибывать на дачи, затопило все резко, у кого по полдома залило, у кого — полностью", — вспоминает женщина.
Поскольку были будни, на дачах было мало народа: соседка и Китаева с девятилетней дочкой.

"У меня разошлись все нервы: думала, что меня водой тут захлестнет, ведь она прибывала прямо на глазах. Теплица поплыла, ее туда-сюда тягало, помидоры эти. В два часа дня приехал муж и забрал нас. В шестом часу мы вернулись к дачам, чтобы проверить обстановку. Уже наши дачи были затоплены, и вода не останавливалась", — рассказала она.

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Китаева говорит, что горюет, как и остальные товарищи по несчастью, ведь все, во что вкладывали всю жизнь, в один момент погибло. "Просто руки опускаются, потому что люди приходят на дачи и плачут. Что-то выросло, что-то начало плодоносить. <…> Просто жуть теперь: все покрыто грязной водой, смешанной с палками, обломками мебели, — в общем, все, что летело, все в этом месиве оказалось", — сказала женщина.
Светлана Ивановна вырастила приемных детей. Они уже взрослые и живут отдельно, но переживают за нее, звонят. Старшая дочь, которая живет в Белореченске, зовет к себе. "А как тут все бросить? Мы ведь им также возим и картошку, и морковку, с одного котелка все, помогаем им — ребенок маленький, только родился", — рассказала Китаева.

Повезло по сравнению с другими

"У меня все замечательно по сравнению с другими, просто жутко смотреть на чужое горе", — пересказывая все пережитое, она не жалуется, считает, что ей повезло: ее дом цел, и там есть электричество.

"Мы проезжали по городу, когда вода отошла, там просто какой-то кошмар. Стоит дом, на одном бревнышке держится, многие дома уплыли. И когда дома плыли, там были люди, они кричали, с трудом спасались. У меня три дня прожила подруга. Они в низовье жили, где вода стояла. Они в ночь пришли ко мне. Их сотрудники МЧС на машине вывозили, и они у нас были. Потом уже ее муж пробирался туда, просил КАМАЗ, чтобы посмотреть, ведь мародерства никто не отменял, — каждый переживает за свой дом", — сообщила Китаева.

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Дачный домик и посадки — не единственные финансовые потери семьи Китаевой. "Вода пошла по центру города и разлилась везде. И в центре у нас магазин, отдел. Сегодня сушили все, выносили грязь. Когда топило, девочки-продавцы поднимали повыше что могли. Что осталось внизу, все затонуло. Трудно было просчитать, насколько вода поднимется", — пояснила женщина.
Она говорит, что убытки еще не посчитала, так как разбор последствий в магазине не закончен.

"Да я и не беру свои убытки в расчет, потому что я сплю у себя дома на чистой простыне, а многие ведь остались без ничего. Что там наши морковка с картошкой — это все купить можно, а вот сколько жертв и повреждений! Психологически это все страшно. Каково это детям?!" — переживает Китаева.

По словам Светланы Ивановны, расслабляться жителям Нижнеудинска рановато: есть вероятность возвращения большой воды. "От МЧС приходили сообщения об ожидаемом повторном затоплении во вторник", — отметила женщина.
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Наводнение в Иркутской области

В пяти районах Иркутской области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации.
По информации регионального правительства, остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек.
Для пострадавших собирают гуманитарную помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь, ГУ МЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут девять тысяч человек.
Подготовлено 42 пункта временного размещения, уже размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС, при наводнении в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
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