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РИА Новости

ЕС и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

Вчера, 19:06
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз и Вьетнам подписали в воскресенье соглашение о свободной торговле, которое снимет 99% таможенных пошлин между ними, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии на ее официальном сайте.
"Европейская комиссия (ЕС) и правительство Социалистической Республики Вьетнам приветствуют подписание соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций, которое состоялось в воскресенье, 30 июня 2019 года, в Ханое … Они будут содействовать дальнейшему экономическому развитию и укреплять торговые и инвестиционные связи между Вьетнамом и Европейским союзом, тем самым углубляя наше сотрудничество и укрепляя наши долгосрочные отношения", - говорится в сообщении.
Договор о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом предусматривает практически полное (99%) устранение таможенных пошлин между ними, при этом 65% тарифов на экспорт из Евросоюза во Вьетнам будут сняты, как только соглашение вступит в силу, а оставшаяся часть будет отменяться постепенно в течение 10 лет. Что касается вьетнамского экспорта в ЕС, то 71% пошлин исчезнет после вступления документа в силу, а остальные - за 7 лет.
Вьетнам является вторым по величине торговым партнером ЕС в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после Сингапура, с объемом торговли товарами на уровне почти 50 миллиардов евро в год. Основной импорт ЕС из Вьетнама включает телекоммуникационное оборудование, одежду и продукты питания. ЕС в основном экспортирует во Вьетнам такие товары, как транспортное оборудование, сельскохозяйственную продукцию.
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В АСЕАН входят десять стран: Таиланд, Бруней, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Филиппины и Вьетнам.
В заявлении, принятом в рамках последнего саммита АСЕАН, говорилось, что ассоциация продолжит играть главную роль в создании Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), крупнейшей зоны свободной торговли в мире. Участники саммита поддержали предложение об окончании переговорного процесса о создании ВРЭП в течение этого года, так как соглашение о ВРЭП поможет АСЕАН справляться с нестабильностью в регионе, прежде всего в связи с напряженностью в сфере торговли, которая возникла между важными торговыми партнерами АСЕАН, заявил председательствовавший на саммите премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.
Партнерами АСЕАН по ВРЭП являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. В случае подписания соглашения о ВРЭП возникнет крупнейшая в мире зона свободной торговли, в которую войдет почти половина мировой экономики.
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