Советник президента Киргизии оставил пост, чтобы поддержать Атамбаева

БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Советник президента Киргизии Айбек Азыранкулов заявил, что оставил свой пост, чтобы поддержать бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

В воскресенье Азыранкулов прибыл в село Кой-Таш в дом к бывшему лидеру страны. На вопрос журналистов, что он там делает, он ответил, что приехал поддержать Атамбаева.

"Вы же видите возмущение народа. И не только того, который собрался здесь, но и повсеместно, по всей стране", - заявил советник президента.

Он добавил, что с 2006 года состоит в Социал-демократической партии Киргизии, основанной Атамбаевым, и должен был поддержать его, поэтому и подал в отставку с поста советника главы государства Сооронбая Жээнбекова.

В четверг парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.

Заксобрание Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.

Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и в действиях президента есть признаки преступлений. Если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.