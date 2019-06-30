Советник президента Киргизии оставил пост, чтобы поддержать Атамбаева

БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Советник президента Киргизии Айбек Азыранкулов заявил, что оставил свой пост, чтобы поддержать бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.
В воскресенье Азыранкулов прибыл в село Кой-Таш в дом к бывшему лидеру страны. На вопрос журналистов, что он там делает, он ответил, что приехал поддержать Атамбаева.
"Вы же видите возмущение народа. И не только того, который собрался здесь, но и повсеместно, по всей стране", - заявил советник президента.
Он добавил, что с 2006 года состоит в Социал-демократической партии Киргизии, основанной Атамбаевым, и должен был поддержать его, поэтому и подал в отставку с поста советника главы государства Сооронбая Жээнбекова.
В четверг парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.
Заксобрание Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.
Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и в действиях президента есть признаки преступлений. Если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". В среду возле его дома в пригородном селе Кой-Таш был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около 400 человек. На подъезде к дому выставили бетонные блоки. Сам Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться в случае попытки его задержания.
28 июня, 10:29Спецслужбы Киргизии продолжают охранять Атамбаева