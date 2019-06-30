Ливанский министр заявил об обстреле его кортежа

ДАМАСК, 30 июн - РИА Новости. Ливанский министр по делам беженцев Салех аль-Гариб заявил агентству NNA, что его автоколонну обстреляли неизвестные по дороге в селение Кабр-Шамун в Горном Ливане, в результате ранены три человека.
"Вооруженные люди открыли огонь по автоколонне, в которой находился министр, в ходе инцидента ранены трое сопровождающих министра, один из них - в критическом состоянии", - сообщает агентство.
Министр отметил, что колонна направлялась в селение Кабр-Шамуна.
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