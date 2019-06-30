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РИА Новости

Макрон пообещал приехать в Россию на празднование 75-летия Победы

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в 2020 году в Россию на празднование 75-летия Победы.
"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду… Празднование этой даты важно для Франции, потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся", - отметил Макрон в репортаже в эфире программы "Толстой. Воскресенье" на Первом канале.
Ранее на встрече в Осаке президент РФ Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, тот отреагировал позитивно, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Подобное приглашение от российского лидера получил также и президент Франции Эммануэль Макрон.
Путин во время общения с журналистами в Осаке отмечал, что "приедут или не приедут, это не наш вопрос, наш вопрос пригласить". Российский лидер также отметил, что "мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом, мы эту дату отметим достойно".
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке
29 июня, 11:08
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
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Эммануэль МакронВладимир ПутинРоссияВ мире
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