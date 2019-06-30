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РИА Новости

В Тулун доставили более 45 тысяч литров питьевой воды

Вчера, 18:14
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Более 45 тысяч литров питьевой воды доставлено в пострадавший от наводнения город Тулун из Иркутска и Братска, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"В Тулун из Иркутска доставлено 38 тысяч литров питьевой воды, а также 7,5 тысяч литров из Братска. Дополнительно в Тулун ООО "Аквасиб" доставило 1,5 тысяч литров, еще готовится к отправке дополнительно 18 тысяч литров воды, которая будет отправлена утром 1 июля", - говорится в сообщении.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 06:48
В Иркутской области более 1,7 тысячи домов остаются подтопленными
Отмечается, что в настоящее время в городе работают две пекарни, которые покрывают потребность населения в полном объеме, имеются запасы муки на семь дней работы. Хлеб местных пекарен продают населению по 24 рубля за батон. Кроме этого, в Братск прибыла мобильная пекарня для производства хлеба.
Согласно информации, поступающей из муниципалитета, магазины работают в штатном режиме.
Прокуратурой и территориальными отделами Роспотребнадзора совместно с общественниками в Нижнеудинске и Тулуне проведены рейды по проверке объектов торговли на предмет необоснованного завышения цен. Фактов завышения цен не выявлено.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.
По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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