В Тулун доставили более 45 тысяч литров питьевой воды

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Более 45 тысяч литров питьевой воды доставлено в пострадавший от наводнения город Тулун из Иркутска и Братска, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

"В Тулун из Иркутска доставлено 38 тысяч литров питьевой воды, а также 7,5 тысяч литров из Братска. Дополнительно в Тулун ООО "Аквасиб" доставило 1,5 тысяч литров, еще готовится к отправке дополнительно 18 тысяч литров воды, которая будет отправлена утром 1 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в городе работают две пекарни, которые покрывают потребность населения в полном объеме, имеются запасы муки на семь дней работы. Хлеб местных пекарен продают населению по 24 рубля за батон. Кроме этого, в Братск прибыла мобильная пекарня для производства хлеба.

Согласно информации, поступающей из муниципалитета, магазины работают в штатном режиме.

Прокуратурой и территориальными отделами Роспотребнадзора совместно с общественниками в Нижнеудинске и Тулуне проведены рейды по проверке объектов торговли на предмет необоснованного завышения цен. Фактов завышения цен не выявлено.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

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По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.