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РИА Новости

Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения России

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
ТАЛЛИН, 30 июн — РИА Новости. Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая входит в правящую коалицию, призвал вынести на голосование в парламент вопрос о возможном отзыве делегации из ПАСЕ.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что правительство республики не поддерживает идею выхода страны из Парламентской ассамблеи.
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Совет уполномоченных EKRE отмечает, что право голоса России было восстановлено "под волевым руководством ведущих стран Европы", несмотря на то, что "Кремль игнорировал все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины и продолжает нарушать международное право".

"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет", — говорится в пресс-релизе EKRE.

При этом руководство Консервативной народной партии подчеркнуло, что решение о выходе из Совета Европы должно принимать не только эстонское правительство, но и депутаты парламента страны.
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Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ после присоединения Крыма. В ответ на это Россия прекратила участие в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы. Как признали в Страсбурге, подобный ответ России привел к финансовым трудностям в организации.
На прошлой неделе Парламентская ассамблея восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. В Кремле назвали такое решение позитивным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь идет не о дипломатической победе, а о торжестве здравого смысла. При этом он напомнил, что Крым — неотъемлемая часть России.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
20540242310
Обсудить 47
Возвращение России в ПАСЕЭстонияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Я смотрю возврат российской делегации в ПАСЕ стал приносить реально пользу...))) Пускай все злобные русофобы валят со всех европейских площадок - без них там воздух будет чище...)))
30 июня, 18:15
Игорь Соколов
16170002
Мы только будем приветствовать решение Эстонии.
30 июня, 18:29
Catherine Fakhrieva
147100003
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