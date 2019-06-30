Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения России

ТАЛЛИН, 30 июн — РИА Новости. Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая входит в правящую коалицию, призвал вынести на голосование в парламент вопрос о возможном отзыве делегации из ПАСЕ.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что правительство республики не поддерживает идею выхода страны из Парламентской ассамблеи.

Совет уполномоченных EKRE отмечает, что право голоса России было восстановлено "под волевым руководством ведущих стран Европы", несмотря на то, что "Кремль игнорировал все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины и продолжает нарушать международное право".

"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет", — говорится в пресс-релизе EKRE.

При этом руководство Консервативной народной партии подчеркнуло, что решение о выходе из Совета Европы должно принимать не только эстонское правительство, но и депутаты парламента страны.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ после присоединения Крыма. В ответ на это Россия прекратила участие в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы. Как признали в Страсбурге, подобный ответ России привел к финансовым трудностям в организации.