В Минобороны рассказали о подписанных контрактах по итогам "Армии-2019"

Многофункциональный истребитель Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018"

КУБИНКА (Московская обл.), 30 июн – РИА Новости. Среди госконтрактов, которые Минобороны РФ заключило с 27 предприятиями в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019", есть договорные обязательства по поставкам истребителей Су-57, новейших вертолетов Ми-28НМ и другой техники, сообщили в военном ведомстве.

"В рамках форума министерством обороны России было подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 триллиона рублей", - сообщили в Минобороны.

Среди них договорные обязательства по поставкам истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России, новейших вертолетов Ми-28НМ, подлодкам проекта 677 "Лада", атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М" и другой военной и специальной техники.