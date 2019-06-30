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РИА Новости

В Минобороны рассказали о подписанных контрактах по итогам "Армии-2019"

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018"
Многофункциональный истребитель Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КУБИНКА (Московская обл.), 30 июн – РИА Новости. Среди госконтрактов, которые Минобороны РФ заключило с 27 предприятиями в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019", есть договорные обязательства по поставкам истребителей Су-57, новейших вертолетов Ми-28НМ и другой техники, сообщили в военном ведомстве.
"В рамках форума министерством обороны России было подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 триллиона рублей", - сообщили в Минобороны.
Среди них договорные обязательства по поставкам истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России, новейших вертолетов Ми-28НМ, подлодкам проекта 677 "Лада", атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М" и другой военной и специальной техники.
В Минобороны уточнили, что на полях форума прошло "107 двусторонних встреч, 55 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России". При этом по линии Рособоронэкспорта и предприятий военно-промышленного комплекса состоялись 52 двусторонних встречи.
Барражирующий дрон-камикадзе и стрельба из "Солнцепека": форум "Армия-2019"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.

Посетители на стенде компании ОКБ ВАЛДАЙ на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
1 из 16

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.

Международный военно-технический форум Армия-2019
2 из 16

В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Форум пока открыт только для специалистов.

На полигоне Алабино перед динамическим показом вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в рамках Международного военно-технического форума Армия-2019 на полигоне Алабино
3 из 16

Форум пока открыт только для специалистов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.

Образцы защитной экипировки на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
4 из 16

Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.

Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техникина V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
5 из 16

В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

Выступление авиационной группы высшего пилотажа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
6 из 16

Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет (справа) на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019
7 из 16

Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".

Стенд МИА Россия Сегодня на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в КВЦ Патриот
8 из 16

Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.

Стрельбы из тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А Солнцепёк
9 из 16

Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.

Президент РФ Владимир Путин осматривает экспозицию образцов спецтехники во время посещения международного военно-технического форума Армия-2019 в конгрессно-выставочном центре Патриот. 27 июня 2019
10 из 16

Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.

Боевая машина реактивной системы залпового огня Смерч, самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М и транспортно-заряжающая машина 9т234
11 из 16

Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".

Пилоты в кабине самолета Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
12 из 16

В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
13 из 16

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.

Беспилотное воздушное судно вертолётного типа БВС ВТ 500 на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
14 из 16

С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

Демонстрация ходовых и огневых возможностей КЭМЗ АМН Тигр-М с боевым модулем Нарцисс на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
15 из 16

Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.

Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
16 из 16

С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 16

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 16

В масштабном мероприятии принимают участие около 1300 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 16

Форум пока открыт только для специалистов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 16

Тем не менее за два дня его посетили более 125 тысяч человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 16

В первые дни форума подписано около полусотни государственных контрактов более чем на триллион рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Так, Минобороны заказало поставку 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 16

Концерн "Калашников" представил первый в России барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет", способный наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 16

Стенд МИА "Россия сегодня", официального информационного агентства форума "Армия-2019".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
9 из 16

Стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия" в Подмосковье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 16

Владимиру Путину, который приехал на форум в четверг, показали разработки инновационного технополиса "Эра": станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы и другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 16

Боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" и транспортно-заряжающая машина 9т234.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 16

В программе форума — пять воздушных показов с участием пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркут".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 16

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 16

С пятницы новинки форума смогут увидеть все желающие.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
15 из 16

Мероприятия проходят на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
16 из 16

С 28 по 30 июня запланированы самые насыщенные и зрелищные программы воздушного показа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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