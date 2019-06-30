В парке "Патриот" прошла церемония закрытия форума "Армия-2019"

КУБИНКА (Московская область), 30 июн - РИА Новости. Церемония закрытия международного военно-технического форума "Армия-2019", который за все время работы в 35 городах и населенных пунктах 26 российских регионов посетили более 1 миллиона человек, прошла на центральной площади парка "Патриот" в Подмосковье, сообщили в воскресенье в Минобороны.

"За шесть дней работы форума его общее количество гостей и участников превысило 1 миллион человек", - отметили в военном ведомстве.

В Подмосковье в форуме приняли участие представители 120 стран мира, 41 из которых возглавили делегаты высокого уровня. Свыше 700 представителей иностранных военных ведомств были на форуме.

Как уточнили в Минобороны, экспозиции выставки были организованы "101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция, ЮАР)". Также были развернуты 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда и ЮАР и других стран.

Статическая выставка была развернута на площади 257,6 тысячи квадратных метров, где представили 361 единицу вооружения военной и специальной техники, в том числе пусковые установки зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", беспилотные летательные аппараты "Охотник" и "Корсар", танк Т-14 на платформе "Армата", БМП К-17 на платформе "Бумеранг".

Кроме статической экспозиции посетители форума увидели динамический показ. В нем задействовали "304 единицы военной и специальной техники, а также 27 образцов вооружения и техники от 16 предприятий промышленности", отметили в Минобороны. В летной программе приняли участие пилотажные группы "Стрижи", "Русский Витязи", "Беркуты", экипажи самолетов Су-35С, Як-152, Як-130 и других.