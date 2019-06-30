Американка умерла от пореза ноги на пляже

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жительница Флориды умерла после пореза ноги на пляже, сообщил местный портал Жительница Флориды умерла после пореза ноги на пляже, сообщил местный портал Fox13

По словам сына погибшей, женщина наступила на острый предмет, гуляя вдоль берега. Сначала она не придала ссадине значения, а несколько дней спустя пожаловалась медикам на кровоточащую ранку.

Врачи сделали прививку от столбняка и выписали ей антибиотики, однако затем ее нашли дома без сознания.

Женщина перенесла два инсульта и сепсис и умерла от заражения некротическим фасциитом — инфекцией, поражающей мягкие ткани организма.