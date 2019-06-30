Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T17:56Z
https://ria.ru/20190630/1556062473.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151943/34/1519433409_0:335:3042:2046_1036x0_80_0_0_4e9dd523ccd4c8b01ba8510baf3b08ec.jpg
РИА Новости

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Вчера, 17:55
60557
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жительница Флориды умерла после пореза ноги на пляже, сообщил местный портал Fox13.
По словам сына погибшей, женщина наступила на острый предмет, гуляя вдоль берега. Сначала она не придала ссадине значения, а несколько дней спустя пожаловалась медикам на кровоточащую ранку.
Девушка читает на пляже
19 июня, 18:30
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Врачи сделали прививку от столбняка и выписали ей антибиотики, однако затем ее нашли дома без сознания.
Женщина перенесла два инсульта и сепсис и умерла от заражения некротическим фасциитом — инфекцией, поражающей мягкие ткани организма.
Как сообщил портал со ссылкой на американский центр по контролю и профилактике заболеваний, каждый третий зараженный подобной бактерией умирает.
10 мая, 17:07
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
201139260879
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
РИА
Новости
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
Лента
новостей
Водный аттракцион Банан
Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
Во сколько обойдется платное обучение в лучших вузах страны
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Туск приостановил саммит Евросоюза
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
В России изменились правила выдачи микрозаймов
Отдыхающие в Севастополе
"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Посол: балканские страны, вступившие в НАТО, не получили преимуществ
11:15Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK
11:15Россия готова к конкуренции на газовом рынке Европы, заявил посол
11:15Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США
11:15Жителя Югры обвинили в убийстве брата, тело которого он хранил в бочке
11:13Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным
11:12Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
11:12Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
Лента новостейМолния