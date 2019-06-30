Астронавт НАСА восхитился музеем космонавтики в Москве

Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с космодрома Байконур планируется на 20 июля в 19.28 мск. На нем на МКС отправятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.