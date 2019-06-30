Астронавт НАСА восхитился музеем космонавтики в Москве

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский астронавт Эндрю Морган, отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС) в конце июля, восхитился Московским музеем космонавтики.
Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с космодрома Байконур планируется на 20 июля в 19.28 мск. На нем на МКС отправятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
"Один из самых классных космических музеев-памятников, которые я посещал: Мемориальный музей космонавтики в Москве. Мысленно настраиваюсь на полет на (космодром) Байконур, Казахстан, через несколько дней для карантина и завершающей подготовки (к полёту)!", - написал Морган в Twitter.
Своё сообщение он сопроводил фотографиями монумента "Покорителям космоса", в основании которого находится московский музей космонавтики, и скафандра "Беркут", в котором Алексей Леонов впервые в мире осуществил выход в открытый космос.