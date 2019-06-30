Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Кристина Орбакайте отреагировала на публикации в СМИ о конфликте с Аллой Пугачевой. Певица разместила в инстаграме соответствующий пост.
"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя", - написала Орбайкате. Вместе с тем певица назвала неправдой сообщения, будто она родила детей Пугачевой и Максима Галкина.
Орбакайте призналась, что подобного рода слухи появляются на протяжении всей ее жизни.
Сообщения "желтой прессы" прокомментировали и другие артисты. Так, композитор Игорь Николаев отметил, что понимает Орбакайте.
"Про нас пишут такое на ровном месте, что... Ну что, будем умиляться или судиться?" - сказал он. В ответ певица написала, что продолжит относиться к подобным заявлениям с юмором.