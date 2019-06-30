Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T17:53Z
https://ria.ru/20190630/1556062362.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152520/68/1525206875_0:203:1361:969_1036x0_80_0_0_1e0df3e4a13ec7e3033e45bba01dc87a.jpg
РИА Новости

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Вчера, 17:53
594
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Певица Кристина Орбакайте на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Кристина Орбакайте отреагировала на публикации в СМИ о конфликте с Аллой Пугачевой. Певица разместила в инстаграме соответствующий пост.
"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя", - написала Орбайкате. Вместе с тем певица назвала неправдой сообщения, будто она родила детей Пугачевой и Максима Галкина.
Яна Рудковская
Вчера, 16:06
Рудковская прокомментировала слухи о конфликте Орбакайте и Пугачевой
Орбакайте призналась, что подобного рода слухи появляются на протяжении всей ее жизни.
Сообщения "желтой прессы" прокомментировали и другие артисты. Так, композитор Игорь Николаев отметил, что понимает Орбакайте.
"Про нас пишут такое на ровном месте, что... Ну что, будем умиляться или судиться?" - сказал он. В ответ певица написала, что продолжит относиться к подобным заявлениям с юмором.
000003
Обсудить 0
Россия
Рекомендуем
Яна Рудковская
Рудковская прокомментировала слухи о конфликте Орбакайте и Пугачевой
РИА
Новости
Бессимптомная форма часто не диагностируется и имеет серьезные последствия
Врач объяснил "предсмертные" ощущения людей
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Лента
новостей
Прилавок с молочной продукцией
В России изменились правила продажи молочных продуктов
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения России
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Грузинская певица Нино Катамадзе
Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России
В Крыму назвали заход американского эсминца в Черное море наглым упорством
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
Лента новостейМолния