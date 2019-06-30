Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни, сообщила РИА Новости бывшая жена режиссера киновед Татьяна Яковлева.
"Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи, у него была онкология, буквально за две недели "сгорел", - сказала собеседница агентства.
Чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Она добавила, что прощание пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11.00.
Заявление в связи со смертью Аларкона опубликовала Национальная кинотека Чили. "Мы с сожалением сообщаем о смерти кинематографиста Себастьяна Аларкона, жившего в России с 1969 года... Несколько месяцев назад он разрешил кинотеке защиту и использование онлайн своих работ", - сказано в заявлении
Аларкон родился в Чили, однако долгое время жил и работал в СССР. В конце 90-х годов вернулся на родину, где продолжил заниматься режиссерской деятельностью и сотрудничать с российским кинематографом. Снял такие фильмы, как "Ягуар", "Агенты КГБ тоже влюбляются", "Испанская актриса для русского министра" и другие.