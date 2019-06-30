Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни, сообщила РИА Новости бывшая жена режиссера киновед Татьяна Яковлева.

"Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи, у него была онкология, буквально за две недели "сгорел", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что прощание пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11.00.

Заявление в связи со смертью Аларкона опубликовала Национальная кинотека Чили. "Мы с сожалением сообщаем о смерти кинематографиста Себастьяна Аларкона, жившего в России с 1969 года... Несколько месяцев назад он разрешил кинотеке защиту и использование онлайн своих работ", - сказано в заявлении