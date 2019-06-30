В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
По данным агентства, инцидент произошел вечером в пятницу на заводе Anhui Maiqi Chemical Co. в городе Бэнбу. Сотрудник завода чистил резервуар для хранения веществ и застрял там. В ходе спасательной операции резервуар взорвался, из-за чего рабочий и пожарный погибли, еще девять спасателей пострадали.
Пострадавших доставили в больницы. Проводится расследование произошедшего.