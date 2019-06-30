Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

КРАСНОДАР, 30 июн — РИА Новости. В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.

"Арестовали обоих. На один месяц и 25 дней", — сказал юрист.

Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что в субботу правоохранители задержали бывшую супругу Цеповяза и ее брата. По данным юриста, уголовное дело возбудили 24 мая. Его ведет следственное управление МВД по Ростову. Обвинение адвокат считает надуманным.

Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

Ранее Чургулия сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии.

Позднее также сообщалось о том, что Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей — половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии Следственным комитетом.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.