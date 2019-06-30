Ливийский депутат рассказал о планах ЛНА вернуть контроль над Гарьяном

"Ливийская национальная армия не входила в город Гарьян с винтовкой, она вошла с договоренностями, а не с пулями, поэтому потеря Гарьяна невелика. Однако армия возвращается в Гарьян военным путем для восстановления контроля над ним в ближайшие дни", - сообщил аль-Кайиди.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.