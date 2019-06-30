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РИА Новости

Ливийский депутат рассказал о планах ЛНА вернуть контроль над Гарьяном

Вчера, 17:09
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
БЕНГАЗИ (Ливия), 30 июн - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара намеревается вернуть контроль над городом Гарьян к югу от Триполи, заявил РИА Новости депутат палаты представителей (парламента) Ливии Али ас-Саиди аль-Кайиди.
Ранее сообщалось, что силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян.
"Ливийская национальная армия не входила в город Гарьян с винтовкой, она вошла с договоренностями, а не с пулями, поэтому потеря Гарьяна невелика. Однако армия возвращается в Гарьян военным путем для восстановления контроля над ним в ближайшие дни", - сообщил аль-Кайиди.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в столице вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе Триполи продолжаются позиционные бои.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
По данным ВОЗ, в результате боев за ливийскую столицу Триполи погибли по меньшей мере 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
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Халифа ХафтарЛивияВ мире
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