Чемезов заявил, что работа в политике ему неинтересна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что ему предлагали уйти в политику, в том числе возглавить некоторые из регионов России, но ему это неинтересно.

"Были разные предложения, в том числе и в правительство, и возглавить регионы различные... политиком я не хотел бы быть. Я считаю, что лучше всего делать какие-то конкретные дела, создание такой компании, как "Ростех", это конкретное дело, которым я сегодня занимаюсь, мне это интересно", - сказал Чемезов в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на телеканале " Россия 1 ".

Кроме того, глава "Ростеха" заявил, что вовсе не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.