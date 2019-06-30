Чемезов заявил, что работа в политике ему неинтересна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что ему предлагали уйти в политику, в том числе возглавить некоторые из регионов России, но ему это неинтересно.
"Были разные предложения, в том числе и в правительство, и возглавить регионы различные... политиком я не хотел бы быть. Я считаю, что лучше всего делать какие-то конкретные дела, создание такой компании, как "Ростех", это конкретное дело, которым я сегодня занимаюсь, мне это интересно", - сказал Чемезов в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на телеканале "Россия 1".
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Кроме того, глава "Ростеха" заявил, что вовсе не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
Чемезов также рассказал, что в детстве мечтал стать гинекологом. Он вспомнил, как в старших классах даже посещал медицинские курсы, бывал на операциях и работал медбратом, но в последний момент поддался влиянию товарищей, которые поступали в политехнический институт.