Специалистов связи будут обучать в виртуальном пространстве

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специалистов связи будут готовить при помощи игровых методов визуализации и виртуализации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Впервые на форуме "Армия-2019" представлен программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять подготовку специалистов связи по развертыванию аппаратных и станций в виртуальном пространстве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что разработка полностью погружает обучаемого в процесс через игровые методы визуализации и виртуализации. Добавляется, что комплекс позволяет сформировать базовые знания и трансформировать их в практические навыки, а также интегрировать современные технологии в образовательный процесс, повышая качество образования.

Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М.Буденного - одно из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющих подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для ВС РФ, других министерств и ведомств нашей страны, а также для иностранных государств.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тысячи предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.