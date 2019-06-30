Чемезов рассказал о своем фирменном блюде

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
"У меня фирменное блюдо есть. Я в казане ребрышки бараньи (готовлю), там их вначале обжарить, потом капусты добавить свежей, обжарить с капустой, потом с луком, потом с картошкой, это все перемешивается, очень вкусно", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на телеканале "Россия-1".
Чемезов добавил, что в последний раз охотился в Ярославской области, в том числе на лосей и кабанов. Топ-менеджер рассказал, что добычу он обычно привозит в "Ростех", где штатные повара делают из нее котлеты и колбасу.
Он отметил, что любит есть, но "приходится ограничивать, иначе вес держать невозможно". Спортом же Чемезов занимается нерегулярно, но любит горные лыжи. В юности занимался боксом.
6 февраля 2018, 11:00Генконсул США Пол М. Картер: два моих любимых блюда — пельмени и борщ