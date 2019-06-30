Чемезов рассказал о своем фирменном блюде

"У меня фирменное блюдо есть. Я в казане ребрышки бараньи (готовлю), там их вначале обжарить, потом капусты добавить свежей, обжарить с капустой, потом с луком, потом с картошкой, это все перемешивается, очень вкусно", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на телеканале "Россия-1".